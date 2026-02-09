Сырью меняют маршруты

Индийские нефтеперерабатывающие компании отказываются закупать российское сырье. По крайней мере, об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в отрасли. По их информации, как минимум три частные компании Индии не стали заключать контракты на поставку нефти на март и апрель. И отказ этот может продлиться в следующие месяцы. Агентство допускает, что это поможет Нью-Дели добиться более выгодного торгового соглашения с Вашингтоном. В декабре прошлого года поставки энергоносителей в страну упали до минимальных за два года значений. Как прогнозирует Bloomberg, под давлением США импорт может сократиться вдвое. Официально индийские власти о таких планах не сообщали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

Российское сырье по-прежнему будет поступать в Индию, но через сложные схемы и с еще большими скидками, говорит эксперт по энергетике Кирилл Родионов: «Рынок так или иначе всегда подстраивается под санкционные ограничения. В случае с Индией, скорее всего, мы будем видеть увеличение дисконтов на экспортируемую российскую нефть. Санкционные дисконты росли с ноября по январь и впервые с 2023 года превысили отметку $20 за баррель.

Скорее всего, в структуре морских перевозок российской нефти будет расти доля так называемых трансакций через третьи страны. Такая схема используется при поставках иранской нефти в Китай. Импортеры российской нефти стремятся хеджировать санкционные риски. На официальном уровне, скорее всего, стоит ожидать заявления о том, что индийские импортеры будут сокращать закупки российской нефти, в том числе те НПЗ, которые традиционно ориентировались на российское сырье.

Обеспечить полный отказ Индии от российской нефти невозможно просто потому, что решения о закупке сырья принимаются не на государственном уровне, а на уровне частных компаний-импортеров.

И всегда найдется компания, которая возьмет на себя санкционные риски при условии увеличения дисконта. Поэтому скидки на российскую нефть временно будут превышать $15, а то и $20 за баррель. Российские компании в целом будут нести более серьезные потери на посреднических операциях.

Последние годы приходилось иметь дело с использованием теневого флота, а это финансовые риски. Эти финансовые потери будут увеличиваться просто потому, что цепочка поставок будет удлиняться. И чем больше в этой цепочке посредников, тем ниже общая маржа российского нефтяного экспорта».

Российский бюджет на 2026 год верстался, исходя из прогнозируемой стоимости нефти марки Urals в $59 за баррель. Каждый год цена отсечения будет снижаться на доллар и к 2030-му достигнет $55 за баррель. По данным Минфина, в январе российский бюджет получил чуть больше 390 млрд руб. нефтегазовых доходов. От запланированной суммы показатель отличается почти на 17,5 млрд руб. Это вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года и худший результат за последние пять с половиной лет. Как ожидают в министерстве, в феврале нефтегазовые доходы снизятся еще на 209 млрд руб.

Дисконты на нефть и сложные схемы поставок российского сырья в Индию только добавят ущерба, говорит директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев: «Наверное, индийские компании вынужденно будут предпринимать какие-то действия. Другое дело, что эти действия могут быть показательными, то есть мало что изменится, они будут те же объемы нефти брать. Окольные пути всегда означают увеличение скидок и, соответственно, снижение доходов российского бюджета.

Что касается доходов российского бюджета, конечно, начало года было отрезвляющим. Уровень цен и так невысок, а если такое давление продолжится, возможна даже какая-то потеря в объемах, потери, связанные с по-прежнему крепким курсом рубля. Это не улучшает перспективы для бюджета, который и так выглядел достаточно напряженно даже в своей прежней версии. По всей видимости, придется какой-то более реалистичный подход формировать и сокращать расходы. К сожалению, за счет текущего повышения доходов компенсировать провал нефтегазовой составляющей, которая по-прежнему остается важной для российского бюджета, пожалуй, невозможно».

В пятницу, 6 февраля, вступил в силу указ Дональда Трампа, который отменяет 25-процентные пошлины в отношении индийских товаров. В документе подчеркивается, что Индия прекратила прямые или косвенные закупки сырья из России. Но тарифы могут вернуться, если поставки нефти возобновятся. Вместе с этим на сайте Белого дома появилось совместное заявление Вашингтона и Нью-Дели, из которого следует, что Индия в ближайшие пять лет закупит американские товары на $500 млрд.

Индийский премьер Нарендра Моди подтвердил смягчение американских пошлин в соцсетях, но об отказе от российской нефти не сообщил. Как передает ТАСС, российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в страну, несмотря на попытки Запада помешать сотрудничеству.

Анна Кулецкая