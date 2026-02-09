Рособрнадзор запретил набор в Кисловодский гуманитарно-технический институт

Рособрнадзор запретил Кисловодскому гуманитарно-техническому институту принимать студентов. Вуз не выполнил предписание ведомства, и регулятор принял решение 8 февраля 2026 года. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ссылается на Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«В связи с неисполнением предписания Рособрнадзор запретил прием в ОО ВО (Ассоциацию) «Кисловодский гуманитарно-технический институт», — говорится на сайте Рособрнадзора. Конкретные нарушения не раскрыли, но это стандартная мера для вузов, игнорирующих требования к образовательным стандартам, материальной базе или кадрам. Институт основали в 1997 году, он работает как ассоциация без государственной аккредитации по программам высшего образования. Запрет касается именно приема новых студентов.

Параллельные предостережения шести вузам, включая Академию русского балета имени А. Я. Вагановой, университет «Синергия» и Байкальский гуманитарный институт. Для шести вузов предостережения дают срок на исправления, иначе ждут те же санкции.

Запрет вступил в силу немедленно и блокирует набор на 2026 год. Вуз обучает по гуманитарным и техническим направлениям, но отсутствие аккредитации уже снижало его привлекательность: студенты получали дипломы без госпризнания.

В Ставропольском крае это первый громкий случай с 2024 года. Кисловодский институт привлекал местных абитуриентов низкими ценами — бакалавриат стоил от 60 тыс. руб. в год, — но жалобы на качество образования накапливались. Регулятор провел проверку в конце 2025-го, выдал предписание, но вуз их проигнорировал. Студенты текущих потоков продолжают учиться, но выпускники рискуют: их дипломы утратят ценность без аккредитации. Рособрнадзор мониторит ситуацию и готов аннулировать лицензию при повторных нарушениях.

Рособрнадзор усиливает контроль за негосударственными вузами — в 2025 году аналогично закрыли прием 12 вузах, в том числе в нескольких учреждениях Подмосковья.

Станислав Маслаков