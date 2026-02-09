Суд ужесточил наказание по делу экс-главы департамента дорожного хозяйства Тольятти

Апелляционная инстанция Самарского областного суда вынесла новый обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова. Обвинение переквалифицировали с ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) на ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации Самарского областного суда, Павел Баннов, являясь руководителем департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти, совершил действия, выходящие за пределы его полномочий. Это привело к нарушению прав и законных интересов организации. Подсудимый дал указание своим подчиненным сотрудникам — членам комиссии по осуществлению закупок — необоснованно исключить документы, представленные одним из участников конкурса в подтверждение своей квалификации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Тольятти.

В результате указанных незаконных действий победителем конкурса была признана другая компания. Таким образом, было ограничено участие фирмы в конкурсной процедуре и осуществление ее предпринимательской деятельности, а также ограничена конкуренция.

Ранее Центральный районный суд Тольятти признал Павла Баннова виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ и назначил наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на один год и шесть месяцев со штрафом в размере 50 тыс. руб.

Заместитель прокурора не согласился с приговором суда первой инстанции и поставил вопрос о переквалификации действий на ч. 1 ст. 286 УК РФ. Защитник осужденного выразил несогласие с приговором, оспаривая доказанность виновности осужденного.

Апелляция не нашла оснований для удовлетворения апелляционных жалоб защитника. Павел Баннов признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на два года с удержанием 15% заработной платы осужденного в доход государства.

Руфия Кутляева