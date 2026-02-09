На Ставрополье число частично занятых за год выросло почти на 10%

В Ставропольском крае число частично занятых работников на крупных и средних предприятиях достигло 62,9 тыс. человек в третьем квартале 2025 года. Этот показатель вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда их насчитывалось 57,4 тыс. человек. Доля таких сотрудников в общем числе работников региона составила 14%, следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Работодатели переводят персонал на неполный день по собственной инициативе, по соглашению сторон, отправляют в простой или предоставляют отпуск без сохранения зарплаты. Эти четыре категории составляют основу неполной занятости. Эксперты связывают рост с осторожной стратегией бизнеса в условиях разворачивающегося системного экономического кризиса: компании сокращают затраты, сохраняют кадры и перераспределяют нагрузку в надежде на улучшение положения. Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила восьмикратный всплеск переводов на неполное время по инициативе работодателей — такой скачок последний раз случился в 2022 году на фоне санкций.

Регионы Северного Кавказа показывают одни из самых низких долей частично занятых в России. Чечня лидирует с 3,1%: там число таких работников подскочило на 19,8% до 6,1 тыс. человек. Ингушетия фиксирует 4,4% при росте на 35% до 2,4 тыс. человек. В Дагестане показатель увеличился на 6,6% до 20 тыс. человек с долей 6,5%; в Карачаево-Черкесии — на 8,8% до 4,2 тыс. человек тоже с 6,5%; Северная Осетия прибавила 14,8% до 8 тыс. человек при 7,8%; Кабардино-Балкария насчитала 9,3 тыс. человек с ростом 6% и долей 9,5%. Эксперты объясняют низкие доли высоким уровнем безработицы, неформальной занятостью и низкими зарплатами в этих субъектах.

По всей России число частично занятых взлетело на 12,4% до 5,5 млн человек — максимум с 2015 года, когда начались сопоставимые наблюдения. Доля достигла 16%. Лидеры по доле — Пермский край (21,7%), Нижегородская (21,6%) и Челябинская (20,9%) области.

Сильнее всего неполная занятость ударила по рыночным отраслям. Гостинично-ресторанный бизнес потерял 33,9% штата — 124,9 тыс. человек. Обрабатывающие производства показали 27% или 1,6 млн человек. В них автопром пострадал больше всего (44,8%), а табачные фабрики — меньше (13,7%). Строительство отметило 22,7% (271,3 тыс. человек), профессиональные услуги — 20,8% (316,2 тыс.), культура и спорт — 19,1% (136,7 тыс.). Государственное управление пострадало меньше всего — всего 4,8% или 141,3 тыс. человек. Низкие показатели также у энергетики (11,1%, 139,5 тыс.), связи (11,6%, 131,3 тыс.), образования (11,9%, 590,8 тыс.) и добычи (12,5%, 134,5 тыс.). Сервисные сектора страдают от падения спроса, а инфраструктурные — держатся за счет жестких графиков и госфункций.

Станислав Маслаков