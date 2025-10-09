Пострадавшие из-за атак ВСУ белгородские аграрии получат 877 млн господдержки

Предприятия агропромышленного комплекса в Белгородской области, пострадавшие из-за атак ВСУ, получат свыше 877 млн руб. из резервного фонда федерального правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Финансирование позволит компенсировать ущерб более чем 20 сельхозпроизводителям. По словам господина Мишустина, предприятия должны получить средства оперативно, поскольку «именно сейчас завершаются осенние полевые работы на наиболее безопасных территориях и нужно подготовить поля к новому сезону». В правительстве рассчитывают, что господдержка повлияет на урожайность и в дальнейшем.

В марте Кабмин направил пострадавшим из-за обстрелов ВСУ промышленным и сельскохозяйственным предприятиям Белгородской области 3 млрд руб.

Кабира Гасанова