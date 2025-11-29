В России началась третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

В России закончились первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. Началась третья фаза исследований, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Сейчас «очень активно идет набор» для клинических исследований третьей фазы, рассказала госпожа Скворцова. Сколько человек задействуют, не уточняется. Вакцина вводится под кожу пятикратно, режим дозирования — раз в четыре недели. Выбранная специалистами «эффективная доза» — 80 микрограммов.

«Чтобы предотвратить реакцию организма на следующий период пыления березы, нам нужно было начать исследования с октября... Пыление начинается в апреле, а в некоторые теплые годы и с конца марта»,— уточнила «РИА Новости» глава ФМБА.

Разработкой вакцины занимается Институт иммунологии ФМБА. Ученые совместно с коллегами из Венского медуниверситета объявили о создании первой в мире вакцины против аллергии на березовую пыльцу и сходные аллергены (яблоко, персик, арахис, соя) в 2023 году. Вакцина не содержит природного аллергена, что, как считается, делает ее более безопасной и позволяет повышать дозировку.

