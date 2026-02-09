Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб в зоне СВО

Командир батальона спецназначения «Арбат» Айк Гаспарян с позывным «Абрек» погиб 9 февраля при выполнении боевого задания в зоне СВО. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Айк, ты был настоящим командиром»,— написал господин Приходько в Telegram-канале. Айк Гаспарян — бывший служащий ЧВК «Вагнер». В 2022 году президент России Владимир Путин наградил его медалью «За отвагу». Командиром «Арбата» господин Гаспарян стал в 2023 году.

«Арбат» — отдельный батальон специального назначения в составе интернациональной бригады «Пятнашка». В июле 2023 года подразделение вошло в структуру вооруженных сил России. Его основная деятельность — выездные штурмы на разных участках фронта в зоне СВО, в частности на Авдеевском направлении.