Лиссабон избежал поворота вправо

Второй тур президентских выборов в Португалии завершился победой умеренного кандидата. Антониу Жозе Сегуру станет первым социалистом во главе государства за последние 20 лет и рекордсменом по числу набранных голосов: за него проголосовали 66,8% избирателей. Его соперник лидер правой партии Chega («Хватит!») Андре Вентура также установил собственный рекорд, заручившись поддержкой 33,2% голосовавших. Итоги выборов показали, что, хотя президентский пост достался умеренному социалисту, правые тоже могут праздновать победу, окончательно закрепив за собой статус главной оппозиционной силы страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат от Социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуру

Фото: Ana Brigida / AP Кандидат от Социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуру

Фото: Ana Brigida / AP

Обстановка перед вторым туром была напряженной. Сам факт его проведения — редкость для Португалии: в последний раз президентские выборы доходили до второго тура в 1989 году. Дополнительную интригу создал выход в финал крайне правого кандидата. По итогам первого тура Сегуру лидировал с 31,1%, Вентура следовал за ним с 23,5%. Разрыв между ними был заметным, а опросы общественного мнения указывали на преимущество социалиста, однако значительная доля неопределившихся избирателей сохраняла для Вентуры окно возможностей.

В итоге 8 февраля победу одержал Сегуру. Во многом ему помогла консолидация умеренных политических сил вокруг его кандидатуры после первого тура с целью не допустить прихода к власти крайне правых. «Ответ, который сегодня дал португальский народ, его приверженность свободе, демократии и будущему нашей страны вызывают у меня глубокие эмоции и гордость за нашу нацию»,— заявил он, празднуя победу.

Новый президент пообещал не вступать в открытое противостояние с правоцентристским правительством Луиша Монтенегру, но при этом стать «требовательным президентом», добиваясь от кабинета реальных решений в экономике и социальной сфере.

В стране остро стоят жилищный вопрос, проблемы системы здравоохранения и нелегальной миграции. Незадолго до второго тура в Лиссабоне и втором по величине городе Порту прошли демонстрации из-за роста цен на недвижимость и аренду: многие португальцы столкнулись с тем, что их жилье стало им не по карману. Кроме того, в конце января на страну обрушилась серия разрушительных атлантических штормов, ущерб от которых оценивается как минимум в €4 млрд. Из-за наводнений и разрушений в 20 избирательных округах голосование пришлось отложить на неделю.

Хотя президент Португалии не обладает прямыми рычагами для решения этих проблем и его должность во многом носит церемониальный характер, он все же имеет право вето, может распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Предшественник Сегуру Марселу Ребелу ди Соуза, занимавший этот пост два срока подряд — с 2016 по 2026 год, за последние годы стал рекордсменом по числу роспусков парламента. Впервые он пошел на этот шаг в 2023 году, затем — в 2025-м на фоне коррупционных скандалов в правительстве.

Однако по итогам досрочных выборов в мае 2025 года пост премьер-министра вновь занял Луиш Монтенегру, а расследование в отношении него и его окружения было закрыто в декабре того же года.

Правоцентристы остались у власти в формате правительства меньшинства (91 из 230 кресел), но приход Сегуру может повысить устойчивость кабинета за счет его готовности к сотрудничеству.

В то же время итоги президентских выборов, сохранив умеренный и проевропейский курс страны, высветили структурный рост популярности крайне правых. Партия Chega во главе с Вентурой достигла пика своего влияния. Основанная всего шесть лет назад, она за короткий срок превратилась во вторую по значимости политическую силу страны и главную оппозиционную партию в парламенте. Если до коррупционных скандалов Chega оставалась маргинальной силой, то на внеочередных парламентских выборах 2024 года она набрала 18%, а в мае 2025-го — почти 23%, получив 60 из 230 мандатов и уступив лишь правящему «Демократическому альянсу». Новый личный рекорд Вентуры в 33,2% фактически перевел партию из категории заметного аутсайдера в разряд реальных претендентов на власть.

Фактически португальские правые сегодня повторяют траекторию лидера французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, набравшей почти 34% голосов во втором туре президентских выборов 2017 года, и постепенно приближаются к позициям немецкой «Альтернативы для Германии», которая идет вровень или опережает партию власти в опросах. Такой расклад свидетельствует о том, что Португалия хоть и удержалась в рамках мейнстримного центра, уже встала в один ряд с европейскими государствами, где рост правых сил становится системным фактором политики.

Вероника Вишнякова