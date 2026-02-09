В Челябинске с тренера по каратэ взыскали 1 млн рублей за травму подопечного

Тракторозаводский районный суд Челябинска признал бывшего тренера по каратэ виновной в умышленном причинении тяжкого вреда восьмилетнему ученику. Ее приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Несчастный случай произошел в марте 2022 года в спортивном зале дворца культуры ЧТЗ. Суд установил, что во время тренировки по каратэ педагог умышленно ударила восьмилетнего мальчика ногой в лицо. В результате ребенок получил сотрясение мозга и косоглазие из-за защемления мышцы правого глаза. Травмы потребовали оперативного лечения.

Тренер не признала вину в умышленном нанесении вреда. Суд запретил ей в течение двух лет работать с детьми и преподавать им каратэ в образовательных, спортивных и досуговых учреждениях. С 30-летней челябинки взыскали 1 млн руб. моральной компенсации в пользу пострадавшего, а также еще 300 тыс. руб. — его матери.

Ольга Воробьева