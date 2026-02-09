Петербуржец пострадал в результате пожара во Фрунзенском районе

Во Фрунзенском районе, на Дунаевском проспекте, 38, загорелась однокомнатная квартира площадью 35 кв. м. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило на пост ГУ МЧС по Санкт-Петербургу в 10:53. В 11:50 возгорание было ликвидировано. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 14 человек личного состава МЧС.

В ночь на 8 февраля в историческом здании на Моховой улице в Петербурге произошел пожар. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности 1БИС, из опасной зоны эвакуировали 26 человек.

Артемий Чулков