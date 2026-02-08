Один человек погиб, один пострадал и 26 эвакуировали из-за пожаров в Петербурге

В ночь на 8 февраля в историческом здании на Моховой улице в Санкт-Петербурге произошел пожар. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности 1БИС, из опасной зоны эвакуировали 26 человек. Утром произошло возгорание в доме на Пролетарской, погиб один человек, еще один — пострадал, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Сигнал о ЧП по адресу: Моховая, 28 поступил пожарным в 0:28. Огонь охватил площадь 60 кв. м на чердаке дома. Спустя менее чем полчаса возгоранию присвоили повышенный номер сложности, в 1:54 пожар удалось локализовать, дан отказ от дополнительного номера. Вскоре, в 1:59, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Полностью потушить пожар смогли к 3:52.

Здание было построено в 1878 году. Доходный дом принадлежал тайному советнику, ректору Императорской Академии художеств А. И. Резанову. Позднее владельцем стало страховое общество «Россия».

Пожар по адресу: Пролетарская, 54 привел к более тяжелым последствием. Сообщение о нем поступило в 7:42, огонь распространился по площади 5 кв. м в четырехкомнатной квартире. Возгорание ликвидировали к 9:30. В результате происшествия погиб мужчина, женщина пострадала и госпитализирована в медучреждение.

Артемий Чулков