ОМЗ через суд хочет взыскать с «Уралхиммаша» более 500 млн рублей

ПАО «Объединенные машиностроительные заводы»(ОМЗ, Москва) подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к АО «Уральский завод химического машиностроения» («Уралхиммаш», Екатеринбург). Как указано в картотеке, сумма исковых требований составляет 521,9 млн руб. Заявление подано 6 февраля.

Напомним, в 2024 году группа «Синара» стала владельцем 74,99% акций «Уралхиммаша», ранее принадлежавших структурам Газпромбанка (ГПБ). Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Уралхиммаша», предприятия, находившиеся под управлением Газпромбанка, имели давние кооперационные связи, при этом в период с 2021 по 2024 годы была сформирована задолженность по ряду контрактов на оказание услуг, заключенных между заводами.

«В настоящее время рассматриваются варианты урегулирования спора, включая заключение мирового соглашения и досудебное урегулирование»,— прокомментировали в пресс-службе предприятия.

АО «Уралхиммаш» является одним из ведущих российских производителей оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. По данным сервиса Kartoteka.ru, в 2021 году выручка предприятия составила 8,1 млрд руб., а чистая прибыль достигла 697,2 млн руб.

Мария Игнатова