Курская область обратилась в Минстрой за 744 жилищными сертификатами на 5,5 млрд

Очередную заявку на жилищные сертификаты для курян, потерявших жилье в результате атак ВСУ, направила в Министерство строительства и ЖКХ России Курская область. Речь идет о перечне из 744 сертификатов на 5,5 млрд руб. Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

В январе куряне получили 97 жилищных сертификатов на 640 млн руб. За тот же период реализовано 576 сертификатов на 3,2 млрд руб. Всего же к концу прошлого месяца переселенцам из приграничья выдано 15 тыс. сертификатов на 93,5 млрд руб., из них реализовано 11 тыс. на 67 млрд руб.

Юрий Голубь