Пострадавшие от ВСУ куряне в январе получили жилищные сертификаты на 640 млн

97 жилищных сертификатов на 640 млн руб. получили в январе жители Курской области, которые лишились крыши над головой из-за атак ВСУ. За тот же период реализовано 576 сертификатов на 3,2 млрд руб. Всего переселенцам из приграничья выдано 15 тыс. сертификатов на 93,5 млрд руб., из них реализовано 11 тыс. на 67 млрд руб. Такие данные на заседании регионального правительства привел первый заместитель губернатора Александр Чепик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Мы эту работу продолжаем. Ряд сертификатов находится в комиссии по спорным вопросам»,— отметил господин Чепик. Он рассказал, что дирекция по жилищным субсидиям перешла из подчинения министерству строительства в структуру министерства социального обеспечения. «Для жителей у нас ничего не меняется, мы сделаем все для того, чтобы переход был безболезненным»,— пообещал вице-губернатор.

В начале декабря прошлого года губернатор Александр Хинштейн сообщал, что всего из федерального бюджета на меры социальной поддержки жителей приграничных территорий Курской области было направлено более 190 млрд руб.

Юрий Голубь