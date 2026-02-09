Ставрополье возглавило рейтинг СКФО по объему гарантийного финансирования

Ставропольский край занял первое место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по объему привлеченного финансирования через национальную гарантийную систему (НГС). Местные предприниматели получили 16,8 млрд руб. господдержки, сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития региона Антон Доронин.

Оператором НГС выступает Корпорация малого и среднего предпринимательства. Система предоставляет бизнесу финансовое плечо при отсутствии или недостатке залогового обеспечения для кредитования. Отмечается, что в округе отдельные отрасли показали значительный прирост по сравнению с предыдущим годом. Так, научно-техническая деятельность выросла в 4,8 раза, образование — в 2,4 раза, культура и спорт — в 2,1 раза.

По словам заместителя председателя правительства России Александра Новака, в 2025 году малые и средние предприятия СКФО получили 16,3 млрд руб. в рамках Национальной гарантийной системы, что на 80% больше показателя предыдущего года.

В Ставропольском крае объем кредитования по зонтичным поручительствам составил 2,4 млрд руб. Из этой суммы 2 млрд руб. выдано по экспресс-механизму. Большая часть средств направлена на оборотное кредитование.

Константин Соловьев