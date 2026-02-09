Совет при президенте обсудил с правительством поправки о сроке давности при приватизации

Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства обсудил с правительством законопроект, устанавливающий предельный срок исковой давности для оспаривания сделок по приватизации. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Депутат уточнил, что у совета были «дискуссии с правительством по поводу предыдущих проектов, которые мы учитывали при подготовке нового и по которым сошлись во мнении, что пока будет такая очень емкая, маленькая, но очень важная статья».

Совет по кодификации рассмотрит законопроект 27 февраля. Заседание пройдет в Великом Новгороде. «После рассмотрения на Совете мы направим соответствующие материалы в палаты, в правительство, в Верховный суд и так далее, как это предусматривает наш регламент. Затем правительство будет принимать решение, вносить или не вносить»,— сказал господин Крашенинников журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Законопроект о сроке давности по оспариванию сделок приватизации разработало Минэкономики. По задумке авторов инициативы, подать иск об отмене приватизации можно будет только в ближайшие десять лет после заключения сделки. Инициатива призвана защитить права добросовестных приобретателей имущества.