Минэкономики подготовило поправки о сроке давности по оспариванию сделок приватизации

Минэкономики разработало законопроект, устанавливающий предельный срок исковой давности для оспаривания сделок по приватизации. Документ уже внесен в правительство, а 27 февраля его может рассмотреть Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства, сообщают «Ведомости».

Согласно поправкам в Гражданский кодекс, подать иск об отмене приватизации можно будет только в течение 10 лет с момента совершения сделки. Законопроект разработан по поручению президента Владимира Путина, данному по итогам ПМЭФ 2025, и уже согласован с Минфином и Минюстом. Окончательное решение во многом зависит от позиции Генпрокуратуры, Верховного суда и правового управления президента.

Инициатива призвана защитить права добросовестных приобретателей имущества. В октябре 2024 года Конституционный суд указал, что бессрочность привлечения к ответственности не должна распространяться на нарушения при приватизации, в отличие от коррупционных сделок.