Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра в новых премиальных таунхаусах и дуплексах, а также в урбан-виллах в Москве достигла показателя 2,2 млн руб. За шесть лет такой формат городской недвижимости стал дороже в пять раз, посчитали специалисты компаний «Группа Родина» и Kalinka Ecosystem.

В экспозиции насчитывается более 65 таких объектов. Из них 46 объектов на стадии строительства, а 20 лотов введены в эксплуатацию. Больше всего урбан-вилл насчитывается в Центральном административном округе — более 55%. В Восточном — в пределах 20%, а в Северо-Западном — чуть больше 15%. На Западе и Юге города представлены единичные лоты.

Цены на такие объекты в первую очередь связаны с локацией и классом жилого комплекса. Например, стоимость одного из самых дорогих лотов на московском рынке — городской резиденции площадью почти 1 тыс. кв. м, расположенной в километре от Кремля, — составляет 4 млрд руб. В закрытых продажах есть еще более дорогие лоты, отмечают эксперты компании SB Estate. Но это уже объекты реконструкции. К примеру, частный дом в районе Арбата площадью 2,5 тыс. кв. м. Его стоимость оценивается в 4,5 млрд руб.

Урбан-виллы — это уникальный формат недвижимости, отмечают эксперты. Это «трофейные» объекты, которые становятся инструментом сохранения капитала и формирования семейного наследия. В среднем покупатель на такой формат недвижимости находится за полтора года, отмечают брокеры. Но лоты в высокой степени готовности или введенные в эксплуатацию, как правило, реализуются быстрее, чем объекты на стадии строительства.

Светлана Бардина