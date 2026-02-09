«Эдди Эдвардс был настолько хуже коллег, что трибуны начали его искренне поддерживать»
Владимир Осипов — об олимпийских спортсменах, чьи неудачи вошли в историю
Обычно спортсмены, которые не добиваются серьезных результатов на больших турнирах, тем более на Олимпиадах, остаются неизвестными, если, конечно, не влипают в какую-то скандальную или курьезную историю. Но есть исключения. Самый яркий пример — Майкл Томас Эдвардс, прыгун на лыжах с трамплина из Великобритании, который приехал на Олимпиаду 1988-го в Калгари.
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Он был настолько хуже коллег, что трибуны начали его искренне поддерживать и сопровождали каждую попытку атлета бурными аплодисментами, если тот просто оставался на ногах после прыжка. Но нередко Эдвардс падал, хотя потом появлялся на экранах с неизменной улыбкой. Его очки в толстой оправе и демонстративно искренний энтузиазм, можно сказать, стали символами той Олимпиады. Естественно, он занял последнее место среди всех участников, но вошел в историю как Эдди Орел.
Его популярность достигла таких масштабов, что на церемонии закрытия игр президент МОК Хуан Антонио Самаранч заявил: «На этих Олимпийских играх кто-то выиграл золото, кто-то побил рекорд, а один человек даже полетел как орел». Так Эдвардс стал единственным спортсменом в истории, которого персонально отметил в заключительной речи президент МОК. После этого, кстати, чиновники приняли так называемое правило Эдди, которое серьезно ужесточило стандарты отбора на Игры.
Стоит сказать, что британец был не единственным персонажем в Калгари, который веселил публику. Отметилась там и команда Ямайки по бобслею, которая даже не смогла финишировать в последнем заезде. Их боб перевернулся, а выражение «ямайские бобслеисты» стало нарицательным, что, впрочем, не помешало сделать об этом фильм «Крутые виражи». Надо ли говорить, что про британского летающего лыжника тоже сняли кино под названием «Эдди Орел».