«Эдди Эдвардс был настолько хуже коллег, что трибуны начали его искренне поддерживать»

Обычно спортсмены, которые не добиваются серьезных результатов на больших турнирах, тем более на Олимпиадах, остаются неизвестными, если, конечно, не влипают в какую-то скандальную или курьезную историю. Но есть исключения. Самый яркий пример — Майкл Томас Эдвардс, прыгун на лыжах с трамплина из Великобритании, который приехал на Олимпиаду 1988-го в Калгари.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Он был настолько хуже коллег, что трибуны начали его искренне поддерживать и сопровождали каждую попытку атлета бурными аплодисментами, если тот просто оставался на ногах после прыжка. Но нередко Эдвардс падал, хотя потом появлялся на экранах с неизменной улыбкой. Его очки в толстой оправе и демонстративно искренний энтузиазм, можно сказать, стали символами той Олимпиады. Естественно, он занял последнее место среди всех участников, но вошел в историю как Эдди Орел.

Его популярность достигла таких масштабов, что на церемонии закрытия игр президент МОК Хуан Антонио Самаранч заявил: «На этих Олимпийских играх кто-то выиграл золото, кто-то побил рекорд, а один человек даже полетел как орел». Так Эдвардс стал единственным спортсменом в истории, которого персонально отметил в заключительной речи президент МОК. После этого, кстати, чиновники приняли так называемое правило Эдди, которое серьезно ужесточило стандарты отбора на Игры.

Стоит сказать, что британец был не единственным персонажем в Калгари, который веселил публику. Отметилась там и команда Ямайки по бобслею, которая даже не смогла финишировать в последнем заезде. Их боб перевернулся, а выражение «ямайские бобслеисты» стало нарицательным, что, впрочем, не помешало сделать об этом фильм «Крутые виражи». Надо ли говорить, что про британского летающего лыжника тоже сняли кино под названием «Эдди Орел».

Владимир Осипов