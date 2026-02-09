Алиханов: полный перечень локализованных авто для такси появится в ближайшее время

Полный перечень локализованных автомобилей для такси в России подготовлен и появится в ближайшие недели. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Алиханов, глава Минпромторга

«Он (полный перечень.— “Ъ”) уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем (Мантуровым, первый вице-премьер РФ.— “Ъ”)»,— рассказал господин Алиханов журналистам на выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» (цитата по «РИА Новости»).

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон о локализации автомобилей для такси. Для включения машины в реестр она должна иметь 3,2 тыс. баллов локализации либо быть выпущена по СПИК, заключенному в 2022–2025 годах. Требования не распространяются на автомобили, внесенные в реестры до 1 марта. В октябре прошлого года Минпромторг опубликовал первичный список соответствующих закону машин для работы в такси. В него включили 22 модели от шести российских марок.