Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич подал иск к Генпрокуратуре РФ и СМИ

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Генеральной прокуратуре РФ, информационно-аналитическому агентству «Ура.ру» и его учредителю ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания». Он просит признать опубликованные сведения о якобы имевшихся связях с объединением «Махонинские» (организация признана экстремистской и запрещена в России) недостоверными и порочащими. Об этом сообщает адвокат Михаила Юревича Игорь Трунов в личном Telegram-канале.

Материал, на который ссылается истец, был опубликован 6 февраля. Издание рассказывало о втором иске Генпрокуратуры РФ к запрещенной группе. Суд изъял у ее участников имущество на 1,3 млрд руб. в пользу государства. В тексте, ссылаясь на надзорное ведомство, издание пишет о связях организаторов группировки с Михаилом Юревичем.

Бывший губернатор считает, что информация о якобы имевшихся контактах с ОПГ, усиленная ссылкой на Генпрокуратуру РФ, умаляет его честь, достоинство и деловую репутацию, говорится в опубликованном адвокатом исковом заявлении. Истец просит Тверской районный суд Москвы признать данные недостоверными, обязать удалить их из текста материала и выпустить опровержение, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. Эти средства бывший губернатор обещает направить на благотворительные и гуманитарные цели.

Сейчас Михаил Юревич находится за пределами России. С 2017 года он является обвиняемым по уголовному делу о получении взяток. В сентябре этого года МВД переобъявило экс-губернатора в розыск.

Виталина Ярховска