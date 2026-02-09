В Новороссийске два раза за день проведут учения с выстрелами

В акватории порта Новороссийска в два этапа пройдут учения со стрельбами 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Учения военно-морской базы планируются в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Во время их проведения будут отрабатываться практические действия по отражению беспилотников и безэкипажных катеров.

При учениях в порту Новороссийска вводятся ограничения на движение маломерных судов и плавательных средств, под запретом также находятся подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко