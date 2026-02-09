Хинштейн отчитал мэра Курска за неочищенные от снега улицы

Некоторые улицы в Курске не чистили от снега с начала зимы, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он отчитал мэра Курска Евгения Маслова на сегодняшнем заседании регионального правительства.

По словам господина Хинштейна, даже в центре города люди не могут пройти по тротуарам, которые завалены снегом. Насчитывается более 100 таких улиц, рассказал губернатор.

По словам губернатора, мэр публично «расписался в собственной беспомощности», но горожанам от этого «ни жарко, ни холодно». Господин Хинштейн посоветовал мэру менять подрядчика, если тот не справляется с чисткой улиц, приводят его слова «Курские известия».

Курское городское собрание избрало Евгения Маслова мэром города в октябре 2025 года. С 2005 по 2015-й он работал в курском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация». Был депутатом Курского городского собрания шестого и седьмого созывов, сообщается на сайте «Единой России».