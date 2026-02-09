Второй день Олимпийских игр снова оставил российских спортсменов без медалей. Но в этот раз близко к подиуму финишировал лыжник Савелий Коростелев. Он стал четвертым в скиатлоне. Золото взял норвежец Йоханнес Клебо. За развитием событий в Милане и Кортина-д’Ампеццо следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Четвертое место — самое обидное, что может случиться со спортсменом, тем более на Олимпиаде. Но финиш Савелия Коростелева в группе лидеров показал, что дебютант, которому сейчас всего 22 года, готов к Играм здорово. Да, конкурировать с норвежцем Йоханнесом Клебо, который выиграл и в этот раз, он вряд ли сможет, но финишировать в тройке в одной из предстоящих гонок ему вполне по силам. Более того, российский спортсмен сразу признал, что остался без медали из-за собственной ошибки: «Я выбрал неверную позицию перед последним подъемом, это и сказалось. Мне все кричали: "Не садись последним". Но я так и сделал».

Не обошлось и без скандала. Французский лыжник Матис Делош совершил очевидное нарушение — срезал небольшую часть трассы. Все бы ничего, но он взял серебряную медаль. Так что российская сторона совершенно справедливо подала протест. Решали долго. Совещание в судейской комнате длилось почти час, но все оставили как есть. Дело в том, что в правилах на этот счет весьма размытая формулировка — на усмотрение судей. Вот они в итоге и отклонили протест российской стороны. Но у Савелия Коростелева впереди еще три гонки, так что надежда на медаль остается. Ведь тем, как россиянин работает на трассе, любуются не только болельщики и комментаторы. О том, насколько хорош Коростелев, открыто говорит чемпион мира и Европы по биатлону Сергей Рожков:

«Я испытываю удовольствие от того, как вижу, что он делает на дистанции. Это пример для всех молодых спортсменов, которые попадают в такую ситуацию. Большой респект».

Восхищаться российскими биатлонистами мы пока не можем, так как в этом виде спорта наших атлетов к Олимпиаде не допустили. Без России медали в смешанной эстафете, которая открывала программу биатлона на Играх, взяли французы, итальянцы и немцы. Трехцветные были на голову выше всех и оставили не у дел даже хозяев, за которых бежали такие звезды, как Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Команда Словакии, за которую выступала трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, осталась 19-й. Анастасия, для которой это четвертая Олимпиада, после финиша говорила, что соперничать с молодыми сложно, и, конечно, благодарила российских болельщиков, которые ее поддерживали: «Спасибо большое. Поддержка — это самое важное для нас, спортсменов, потому что без нее очень сложно чувствовать ту силу, которую вы нам даете. Поэтому буду готовиться к индивидуальным гонкам. В таком возрасте пытаться бороться с молодежью не так уж просто. На Олимпиаду готовы все».

Также далеко от медалей остался российский саночник Павел Репилов. По итогам четырех попыток он в середине второй двадцатки. Сегодня на санную трассу выйдут девушки, и среди них будет россиянка Дарья Олесяк. Эти состязания начнутся в 19:00. Также сегодня стоит обратить внимание на турнир танцевальных дуэтов в фигурном катании. После командного турнира пары представят ритм-танец. Начало в 21:30. Все в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.

