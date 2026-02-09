Кредитным картам не дают расти

На темпы роста рынка кредитных карт в России негативно влияют жесткие регуляторные ограничения — таковы выводы исследования «Анализ рынка и регулирования кредитных карт в России», подготовленного компанией «Деловые решения и технологии» (ДРТ). С учетом новых требований ЦБ нагрузка на капитал банков при выдаче кредитных карт становится крайне высокой, что снижает их активность в этом сегменте. Заемщики же в такой ситуации вынуждены обращаться в микрофинансовые компании, где стоимость кредитования намного выше.

По оценкам ДРТ, доля взрослых россиян, пользующихся кредитными картами, составляет 25–30%, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 50–80%, а в сопоставимых с Россией экономиках, включая Китай и Бразилию,— 40%. Столь низкий уровень распространения кредиток на российском рынке связан не с особенностями самого продукта, а «скорее указывает на наличие глубоких структурных барьеров на рынке», считают авторы исследования.

Таких барьеров несколько. Первый — макропруденциальные надбавки, которые банк должен рассчитывать по всем видам кредитов, однако в силу особенности кредитных карт, когда заемщик обычно не выбирает лимит целиком, этот расчет не соответствует реальному уровню задолженности. Полная стоимость кредита в части кредитных карт определяется по «наименее выгодному для заемщика сценарию», что не отражает реального паттерна использования продукта и приводит к завышенной регуляторной нагрузке на капитал банков даже при умеренном фактическом риске, отмечается в исследовании ДРТ.

Средний лимит по кредитной карте составляет около 108 тыс. руб., средняя утилизация — порядка 40%, что вносит около 1,8 процентного пункта (п. п.) в показатель долговой нагрузки заемщика, тогда как новый кредит наличными добавляет в среднем 15,9 п. п. долговой нагрузки. При этом качество обслуживания кредитных карт в целом по рынку намного лучше, чем, допустим, по необеспеченным потребительским кредитам,— уровень просрочки (90+ дней) по картам в 2023–2024 годах был в полтора-два раза ниже, чем по необеспеченным потребкредитам, указывают эксперты ДРТ.

Еще один негативный фактор, который тормозит развитие сегмента кредитных карт,— ретроспективное применение макропруденциальных надбавок: при их повышении новые коэффициенты автоматически распространяются на все операции по уже выданным картам. По оценке аналитиков, это делает рост требований к капиталу по карточным портфелям резким и трудно прогнозируемым, тогда как по кредитам наличными нагрузка увеличивается более плавно.

Отдельная проблема — запрет в одностороннем порядке банку пересматривать процентные ставки по будущим операциям по действующим кредитным картам. В условиях резкого роста ключевой ставки (что привело к значительному повышению процентных ставок по кредитам) в сегменте кредитных карт сформировался перекос: ставки росли прежде всего для новых клиентов, которые фактически «субсидировали» стоимость обслуживания старых договоров.

В этих условиях банки теряют интерес к развитию сегмента, ужесточая условия выдачи кредитов, чтобы соответствовать новым макропруденциальным требованиям. Это приводит к перетоку клиентов в микрофинансовые организации, где стоимость займов исторически более высокая. Таким образом, действующая модель регулирования сохраняет «российский парадокс» — при умеренных фактических рисках кредитные карты остаются регуляторно более «наказуемым» продуктом по сравнению с кредитами наличными, что сдерживает дальнейший рост их проникновения, резюмируют авторы исследования.