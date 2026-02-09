Рынок ипотеки на Кавказе в 2025 году сократился на треть

Банки в Дагестане выдали 5,8 тыс. ипотечных кредитов в 2025 году — на 37% меньше, чем в 2024-м. Объем просроченной задолженности подскочил до 4,6 млрд руб., прибавив 61%, а ее доля достигла 4,6% после роста на 1,6 п.п. Такие данные привел сервис «Циан», который проанализировал рынок.

Регионы Северного Кавказа возглавили список по темпам роста просрочки — от 1,1 до 3,3 п.п. против 0,5 п.п. по стране. В Карачаево-Черкесии банки оформили 1,8 тыс. кредитов, потеряв 40% к прошлому году; просрочка взлетела на 87% до 1 млрд руб., доля — до 2,8% (+1,3 п.п.). Северная Осетия выдала 2,7 тыс. ипотек (-32%), задолженность выросла на 48% до 2,2 млрд руб., доля просрочки — 3,7% (+1,1 п.п.).

Ставропольский край сократил выдачу до 14,8 тыс. кредитов (-28%), просрочка удвоилась в 2,46 раза до 3 млрд руб., доля достигла 1,1% (+0,6 п.п.). В Кабардино-Балкарии выдали 2,8 тыс. ипотек (-21%), просрочка подскочила на 114% до 1 млрд руб., доля — 2,1% (+1,1 п.п.). Ингушетия потеряла 20% выдач (1 тыс. кредитов), задолженность выросла на 48% до 500 млн руб., доля взлетела на 3,3 п.п. до 10,6% — максимум в стране. Чечня выдала 4,3 тыс. кредитов (-42%), просрочка увеличилась на 42% до 1,4 млрд руб., доля — 3,7% (+1,1 п.п.).

Все регионы России отметили спад выдач, средний по стране — 26%. Банки оформили 968 тыс. ипотек — минимум с 2016 года и вдвое меньше рекорда 2023-го. Общий портфель вырос на 9% до 20,8 трлн руб., просрочка удвоилась до 205 млрд руб., доля впервые с 2018-го достигла 1% (годом ранее — 0,5%). Аналитики «Циана» связывают это с ужесточением условий кредитования и замедлением роста зарплат: раньше низкие ставки позволяли гасить старые долги быстрее.

Минимальные потери показала Калмыкия, Чувашия и Крым (-6–12%) — там в 2024-м преобладали кредиты на новостройки (45–52% против 36% по РФ). Максимум спада — в Карачаево-Черкесии, Чечне и Тыве (в 1,5–3 раза), где доля первички минимальна (5–22%). В Ставропольском крае в ноябре 2025-го выдали 1,4 тыс. ипотек на 6,1 млрд руб. — на 5% меньше по числу и 4% по объему, чем в октябре.

Станислав Маслаков