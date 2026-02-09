В файлах Эпштейна нашли заявление о его смерти за день до обнаружения тела

Черновик заявления прокурора США по поводу смерти Джеффри Эпштейна был датирован девятым августа 2019-го. Об этом стало известно из материалов Минюста США по делу Эпштейна. Согласно официальным документам, сотрудники тюрьмы обнаружили тело обвиняемого лишь день спустя — 10 августа.

«Сегодня утром Исправительный центр Манхэттена подтвердил, что Джеффри Эпштейн, которому наше ведомство предъявило обвинения в участии в сексуальной торговле несовершеннолетними, был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого объявлен мертвым», — заявляется в черновике заявления прокурора по Манхэттену Джеффри Бермана.

Он также добавил, что «расследование действий, указанных в обвинительном заключении … продолжается» и призвал «всех, кто считает себя жертвой или располагает информацией» по этому делу связаться с правоохранителями.

Среди новой партии опубликованных файлов как минимум 23 документа с различными правками помечены как заявления из прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Девятым августа датирована одна из версий документа.

Как сообщали CBS News в феврале, ФБР заметило на записи с камер наблюдения «вспышку оранжевого цвета» недалеко от камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна за несколько часов до обнаружения тела. Как отметило ФБР, это мог быть заключенный. В окончательном отчете Минюста фигура названа «неустановленным сотрудником исправительных учреждений», который, предположительно, нес оранжевое белье.

Эпштейн был найден мертвым в своей камере утром 10 августа 2019 года. Официальной причиной смерти названо самоубийство. Его судили за сексуализированное насилие над несовершеннолетними и сексуальную эксплуатацию детей.