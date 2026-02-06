ФБР заметило «оранжевую фигуру» у камеры Эпштейна в ночь его смерти

ФБР заметило на записи с камер наблюдения «вспышку оранжевого цвета» недалеко от камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна. Запись была сделана в ночь его смерти.

Как сообщает CBS News со ссылкой на журнал наблюдений ФБР, опубликованный Минюстом США, примерно в 22:39 9 августа 2019 года — за несколько часов до обнаружения тела — на записи была замечена «вспышка оранжевого цвета», поднимающаяся по лестнице к месту, где содержался финансист.

В описании ФБР указано, что это мог быть заключенный, однако в окончательном отчете Генерального инспектора Минюста фигура названа «неустановленным сотрудником исправительных учреждений», который, предположительно, нес оранжевое белье. При этом сотрудники тюрьмы, опрошенные CBS News, заявили, что сопровождение заключенного в такое время было бы крайне необычно, а выдача белья в ночную смену не входила в стандартные процедуры.

Эпштейн был найден мертвым в своей камере утром 10 августа 2019 года. Официальной причиной смерти названо самоубийство. Его судили за сексуализированное насилие над несовершеннолетними и сексуальную эксплуатацию детей.