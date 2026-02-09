Бывшему главе «Росэнергобанка» заочно дали 11 лет за хищение 3 млрд рублей

Басманный районный суд Москвы признал виновным в трех эпизодах мошенничества бывшего председателя совета директоров «Росэнергобанка» Константина Шварца. Его заочно приговорили к 11 годам колонии общего режима и штрафу 2,5 млн руб. Об этом сообщил РБК.

Второго фигуранта дела — бывшего начальника отдела поддержки корпоративного бизнеса банка Юлию Жерихину — инстанция признала виновной в хищении. Ей заочно назначили восемь лет общего режима и штраф 1 млн руб. Суд также удовлетворил иски о взыскании с осужденных 1,862 млрд и 999 млн руб.

Следствие установило, что Шварц разработал схему вывода денег из банка под видом кредитования корпоративных клиентов. Жерихина же занималась реализацией схемы, «действуя из корыстной заинтересованности». Заемщиков вынуждали оформлять кредиты на суммы больше, чем им были нужны. Разницу переводили на подконтрольные злоумышленникам фирмы. Всего злоумышленники похитили таким образом более 3 млрд руб.

Для Юлии Жерихиной это второй приговор: в 2022 году суд назначил ей пять лет лишения свободы за хищение почти 2 млрд руб. из «Росэнергобанка». В 2021 году на 3,5 года приговорили бывшую зампредседателя правления и члена совета директоров банка Марию Маклакову. Ее обвиняли в растрате и участии в организованном преступном сообществе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банк растрат и хищений».

Никита Черненко