Число IT-преступлений в России уменьшилось на 12% за 2025 год

Число IT-преступлений в России за 2025 год сократилось почти на 12%, до 675 тыс. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным надзорного ведомства, раскрываемость киберпреступлений улучшилась. Так, количество нераскрытых дел сократилось на 13,5%, до 494,3 тыс. Всего IT-преступления составляют 38% в общей структуре преступной деятельности, сообщили в надзорном ведомстве.

Более половины всех злодеяний в IT-сфере составляет кибермошенничество — 350 тыс. случаев за прошедший год. При этом, отметили в ведомстве, количество мошеннических преступлений в 2025 году сократилось на 7,6%, из которых 85% приходится на кибермошенничество.