Максимальная цена «квадрата» в новостройках Москвы достигла 10 млн рублей

В январе максимальная цена за квадратный метр в московских новостройках составила рекордные 10,6 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей агентства «Метриум».

За год максимальная цена «квадрата» в новостройках столицы выросла на 25% и составляла 8,5 млн руб. Максимальная цена новостроек массового сектора также обновила рекорд и составила 1,12 млн руб. Этот показатель оказался на 53% больше, чем год назад — тогда самая высокая цена составила 733 тыс. руб.

Максимальная цена «квадрата» в новостройках бизнес-класса увеличилась год к году на 21% до 1,53 млн руб. Цена в классе премиум наоборот снизились — на 39% (до 2,43 млн руб).

Как писал «Ъ» в феврале, новостройки комфорт-класса в Москве за год выросли в цене на 39,5% — до 21,3 млн руб. В сегменте бизнес-класса средний бюджет в январе составил 36,5 млн руб., а в премиальном сегменте — 124,2 млн руб.