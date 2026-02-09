Песков: Россия обсуждает с Кубой помощь от «удушающих приемов США»

Россия обсуждает с властями Кубы возможность помочь в связи с давлением США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере, оказания посильной помощи»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Президент США Дональд Трамп 30 января объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы и издал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на остров. СМИ писали, что в администрации США обсуждался вариант нефтяной блокады острова с целью свержения кубинской власти.

Лусине Баласян