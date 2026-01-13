В СКР раскрыли основную причину крушения Ан-24 в Приамурье в июле

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», разбившийся в Тынде в июле 2025 года, летел на 500 м ниже безопасного уровня из-за ошибки экипажа. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко.

«Ливень и облачность на высоте от 200 до 600 м не позволяли экипажу визуально наблюдать землю при заходе на посадку,— рассказал господин Асташенко на пресс-конференции по итогам года (цитата по «РИА Новости»).— В результате самолет задел кроны деревьев на холме, затем разрушился, сгорел». Все 48 находившихся на борту человек погибли.

По данным следствия, во время полета судно находилось в технически исправном состоянии, а погодные условия позволяли ему безопасно сесть на землю. При этом экипаж полагал, что самолет летит на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, а на самом деле данные показывали высоту над уровнем моря. Окончательную юридическую оценку аварии дадут после завершения предварительного расследования, уточнил Станислав Асташенко.

Самолет Ан-24 упал при подлете к аэропорту назначения. Его обломки обнаружили в 15 км от Тынды в лесистой местности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.