Девятиклассник умер на перемене в школе Екатеринбурга

В школе в Екатеринбурге девятиклассник умер после урока физической культуры, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Надзорное ведомство организовало проверку в учебном учреждении.

По данным региональной прокуратуры, на перемене после урока школьник вместе с одноклассником пошел в уборную, где потерял сознание. Находившиеся рядом дети позвали на помощь учителей и медработника. Прибывшая в школу бригада скорой помощи реанимировала девятиклассника, однако его не удалось спасти.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в учебном заведении. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований.