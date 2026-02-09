В Москве хирурги восстановили череп выброшенной из окна трехлетней уфимки

Хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) полностью восстановили череп трехлетней девочки, которую в октябре прошлого года родной отец выбросил из окна четвертого этажа многоэтажки на уфимской улице Ульяновых. Об этом сообщает пресс-служба больницы в своем Telegram-канале.

Врач нейрохирургического отделения РДКБ Дмитрий Рещиков пояснил, что после удаления костных отломков у ребенка в левой затылочной области оставался существенный дефект черепа. Для восстановления симметричной формы головы пациентке установили титановый имплант размером 12 на 14 см, соответствующий здоровой половине черепа.

По словам хирурга, имплант сконструирован так, что ребенку не нужны будут дополнительные хирургические вмешательства по мере роста. Ей потребуется только контрольное диагностическое обследование, которое она сможет пройти в родном городе.

Отмечается, что операция прошла успешно и без осложнений, послеоперационный период протекал гладко. Пациентку вместе с матерью на 11-й день после операции перевели в Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» для комплексной многопрофильной реабилитации.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 34-летнего отца девочки, который избил ее и выбросил из окна, признали невменяемым. 6 февраля Орджоникидзевский районный суд Уфы отправил его на принудительное лечение. Ему вменяется покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Майя Иванова