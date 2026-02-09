В Хостинском районе Сочи «Газель» сбила подростка и съехала в кювет

В Хостинском районе Сочи сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля «Газель», в результате которого пострадали три человека, включая несовершеннолетнюю. Авария произошла вечером на крутом спуске улицы Измайловской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель коммерческого автомобиля не справился с управлением при движении на спуске и допустил наезд на пешехода — 13-летнюю девочку. После столкновения транспортное средство продолжило движение, съехало с проезжей части и опрокинулось в кювет. В результате происшествия пострадали как пешеход, так и находившиеся в автомобиле люди.

Установлено, что за рулем «Газели» находился 40-летний житель Сочи, ранее лишенный права управления транспортными средствами. В аварии травмы также получили сам водитель и пассажир автомобиля — 25-летний мужчина. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Состояние несовершеннолетней оценивается как тяжелое, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По итогам первичных проверочных мероприятий в отношении водителя вынесены определения о возбуждении административных расследований сразу по нескольким статьям КоАП РФ. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью, управлении транспортным средством в состоянии опьянения, отсутствии обязательного страхования гражданской ответственности, а также эксплуатации автомобиля без действующей диагностической карты.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Мария Удовик