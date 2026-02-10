Новостройки с инновациями

Снижение доли проданных квартир в строящихся домах с одновременным сокращением объемов строительных работ заставляет сибирских застройщиков изыскивать меры повышения эффективности строительства. В их числе — использование новых современных технологий, материалов и оборудования, включая цифровизацию процессов проектирования и эксплуатации зданий. Участники рынка отмечают, что внедрение инноваций в строительной сфере повышает конкурентоспособность компаний и способствует продажам их новостроек.

По итогам 2025 года в Сибирском федеральном округе сократилась общая площадь квартир в строящихся домах. В декабре 2024 года эта величина, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), составляла почти 9 млн кв. м, а к декабрю 2025 года снизилась на 2%, до 8,8 млн кв. м. Тогда в России в целом наблюдалась положительная динамика — с 114,4 млн кв. м до 116,6 млн кв. м строящихся жилых площадей. Даже Банк России отметил сокращение объемов строительных работ в СФО в отличие от роста по России, а также производства стройматериалов, объяснив это завершением активной фазы части крупных инвестпроектов. При этом за прошлый год в Сибири сократилась и доля проданных площадей в общем объеме жилого строительства. В декабре 2024 года этот показатель, по данным ЕИСЖС, составлял 32%, а в декабре 2025 года он снизился до 27%. Основатель агентства недвижимости «Н.сервис» Дмитрий Карпенко указывает в качестве причин спада на стагнацию доходов населения на фоне дорогой ипотеки и растущих цен, а также на ужесточение условий семейной ипотеки, на малые объемы сельской и IT-ипотеки. К тому же, по его словам, «и рассрочки у застройщиков ужесточились в последнее время».

Инструмент и средство

Система «умный дом» позволяет автоматически регулировать микроклимат в доме, контролировать протечки и гибко управлять освещением

В сложившейся ситуации одним из средств увеличения продаж и инструментом конкурентной борьбы сибирские строители называют использование инноваций в области стройматериалов и комплектующих, технологий, в том числе цифровых. Генеральный директор иркутской компании ГОРСТРОЙ Николай Кузаков считает использование новых технологий одним из главных инструментов конкурентной борьбы на рынке недвижимости, который «позволяет достичь маркетингового преимущества: становится возможным позиционировать свой объект как «энергоэффективный» или «высокотехнологичный», а также снизить себестоимость в долгосрочной перспективе. «Несмотря на высокую стоимость некоторых материалов, сокращение сроков строительства и минимизация расходов на эксплуатацию делают проект более выгодным»,— объясняет он. Господин Кузаков убежден, что переход на новые технологии позволяет соответствовать современным градостроительным нормам по энергосбережению и безопасности.

«Если мы говорим о новых строительных конструкциях, то их освоение выводит застройщика принципиально на иной уровень. Появляется возможность строить быстрее — скорость экономит деньги, а это, в свою очередь, позволяет выводить на рынок жилье классом значительно выше, но по такой же цене, как у конкурентов»,— поддерживает коллегу главный архитектор кемеровской компании «Мера» Владимир Ярилов. Использование современных строительных технологий и материалов позволяет добиться целого ряда заметных преимуществ. Николай Кузаков относит к ним снижение веса конструкций домов за счет применения легких бетонов и композитных материалов, что также сокращает стоимость затрат по нулевому циклу конструкций. Еще он указывает на долговечность, износостойкость, ремонтопригодность при использовании полимерной трубной продукции, а также на скорость возведения, энергоэффективность и экологичность новых жилых зданий при широких возможностях создания нестандартных форм фасадов и квартир.

Сегодня на сибирском строительном рынке жилой недвижимости сосуществуют как классические, так и новые технологии. Однако даже проверенные временем методики строительства могут содержать инновации, незаметные глазу, но существенно влияющие на качество возводимого жилья. Глава новосибирского холдинга «Химметалл» Евгений Гаврилов рассказывает о применении в качестве основного материала для строительства жилых комплексов «Тимирязевский парк» и «Никольский парк» плит, произведенных на собственных местных заводах по финской технологии. «Это сборная конструкция из двух внешних слоев железобетона и слоя минераловатного утеплителя внутри»,— объясняет господин Гаврилов. По его словам, такие плиты при монтаже плотно стыкуются между собой, что исключает возникновение щелей и продувание, обеспечивает шумоизоляцию, а также позволяет вести строительство достаточно быстро — к примеру, 17-этажный дом можно возвести за 3–4 месяца.

Строительные инновации создаются путем переноса известных технологий в ранее не охваченные ими сегменты жилого строительства. В результате возможны не только локальные эффекты в масштабах отдельных строек, но и открытие новых направлений инфраструктурного развития. «Наша компания запустила первую в стране комплексную застройку жилья по технологии легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Это не новая технология, но долгое время недооцененная, а в ней заложен огромный потенциал»,— говорит Владимир Ярилов. У нее есть условный минус, признает главный архитектор компании «Мера»: отсутствие нормативной базы на строительство выше четырех этажей. Но в настоящий момент активно ведутся работы по устранению этого недочета, так как конструкции ЛСТК по своей несущей способности позволяют строить дома до девяти этажей.

В то же время современные технологии повышают планку требований в части компетенций строителей. По словам Николая Кузакова, рабочим и инженерам необходимо владение специализированным инструментом и знание сложных технологических карт. Некоторые полимерные и химические составы требуют строгого соблюдения температурного и влажностного режимов при монтаже. А нарушение технологии хранения может полностью изменить физический и химический состав материала и нивелировать его уникальные свойства. «Некоторые отделочные материалы могут не очень хорошо себя вести в сибирских условиях — отклеиваться, трескаться, тускнеть. Поэтому каждый раз, когда хочется внедрить что-то новое, его необходимо испытывать, создавать испытательные стенды и проверять их временем»,— делится опытом Владимир Ярилов.

Нам цифра строить и жить помогает

Заметный прогресс в жилищное строительство привносят цифровые технологии. Они используются в процессе проектирования зданий, их квартирографии и коммунальной инфраструктуры, а также играют заметную роль в обеспечении комфорта и безопасности жильцов новостроек. Современным трендом проектирования является использование BIM-моделей — инструмента для информационного 3D-моделирования зданий, что позволяет повысить точность планирования строительства и последующего содержания зданий. Однако Николай Кузаков предупреждает — работа с BIM-моделями требует навыков использования достаточно сложного программного обеспечения.

Кроме того, «все больше в обиход входят умные системы передачи данных о потреблении электроэнергии, воды, тепла, все больше систем переходят в цифровую плоскость, что позволяет упрощать передачу данных и автоматизировать процессы», говорит Владимир Ярилов, переходя к теме интеллектуальных систем эксплуатации зданий. В качестве примера он приводит внедрение своей компанией счетчиков с диспетчеризацией, позволяющих не только передавать данные, но и интегрировать их с приложениями для жителей квартир, через которые они могут получать данные о потреблении ресурсов. Николай Кузаков к возможностям системы «умный дом» относит автоматическую регулировку температуры и микроклимата, контроль протечек и предупреждение об инцидентах, организацию гибких режимов освещения, позволяющих экономить энергоресурсы.

Цифровизация в виде «умного дома», в отличие от внутренней строительной «кухни» с BIM-моделями, хорошо видна и понятна будущим жильцам. «Повсеместное видеонаблюдение, системы „умного дома“, контроль доступа стали фактически стандартом. Все чаще жители отказываются от домофонных трубок и пользуются мобильными приложениями для открытия подъездных дверей, ворот и шлагбаумов. Для покупателя это удобство и безопасность, для застройщика — соответствие ожиданиям современного рынка»,— рассуждает с точки зрения риэлтора и покупателя Ольга Пермякова. По данным основателя агентства недвижимости «Н.сервис» Дмитрия Карпенко, «умные домофоны» встречаются сейчас почти у каждого застройщика, а где-то даже реализован функционал доступа в помещение по Face ID.

Новизна в глазах смотрящего

Повсеместное видеонаблюдение и контроль доступа стали фактически стандартом, обеспечивая для покупателей жилья удобство и безопасность, а для застройщика — соответствие ожиданиям современного рынка

Практически все строительные инновации преследуют одну цель — повышение объемов и темпов продаж строящегося и готового жилья. По оценке Ольги Пермяковой, применение новых материалов и внедрение современных функциональных решений формируют новое качество жилья: дома проще продавать, легче аргументировать цену и объяснять разницу между объектами. «Покупатели все чаще оценивают не только стоимость квадратного метра, но и продуманность дома, расходы на содержание и уровень комфорта»,— отмечает она.

Застройщики чаще начали соединять свои дома стилобатом, что крайне удобно для жильцов. Они стали создавать соседские центры с коворкингом, тренажерными залами и даже кинотеатрами, также расположенными в стилобате, на что обращает внимание Дмитрий Карпенко. Нередко внедряются теплые тамбуры перед подъездами и горизонтальная разводка отопления с оплатой по счетчикам, что действительно удобно при оплате коммунальных услуг. При этом Дмитрий Карпенко, по его оценке, не наблюдает особых изменений в сфере строительных технологий у сибирских застройщиков, хотя регулярно посещает самые различные стройплощадки. В то же время Ольга Пермякова уверена, что в перспективе многоквартирные дома в сибирских регионах будут развиваться в сторону еще большей энергоэффективности, автоматизации и внимания к деталям. Именно такие решения становятся решающими при выборе жилья и определяют конкурентоспособность проекта.

Игорь Степанов