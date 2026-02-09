В Ростове финансирование нацпроектов в 2026 году увеличено на 18,5%

В 2026 году на исполнение нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни» в Ростове-на-Дону будет направлено более 6,6 млрд руб., что на 18,5% больше, чем в 2025 году (почти 5,6 млрд руб.). Основная часть средств поступит из регионального бюджета. Об этом в своем Teletgram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Доля местного бюджета в финансировании нацпроектов в 2026 году увеличена в три раза — до 170 млн руб.

В рамках нацпроект «Семья» с января 2026 года введены единовременная выплата в 100 тыс. руб. беременным женщинам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, электронный сертификат номиналом 20 тыс. руб. для приобретения предметов первой необходимости новорожденным.

По нацпроекту «Молодежь и дети» в городе планируют завершить капремонт школы №21 и запустить проект по трудоустройству «Мой выбор» для обучающихся профильных классов.

Завершение реконструкции ул. Вавилова, ремонт 36 дорог, протяженностью 35,1 км., и благоустройство сквера Строителей по пр. Буденновскому, 81, пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Наталья Белоштейн