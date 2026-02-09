Жителя Улан-Удэ обвинили в развращении более 30 несовершеннолетних

Жителя Улан-Удэ обвинили в насильственных действиях сексуального характера и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. По версии следствия, житель Бурятии совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних из Забайкалья, Бурятии, Иркутской области и других регионов. Сейчас установлена 31 потерпевшая в возрасте от 12 до 15 лет.

По данным полиции, мужчина знакомился с девочками подросткового возраста в мессенджере. Во время общения он принуждал жертв присылать ему фотографии интимного характера, а взамен отправлял свои. Заявлений в полицию от законных представителей потерпевших не поступало.

Житель Улан-Удэ арестован на время расследования и до вынесения приговора. По итогам обыска по месту жительства мужчины полиция изъяла смартфоны. На них правоохранительные органы также обнаружили свидетельства совершенных преступлений.

Влад Никифоров, Иркутск