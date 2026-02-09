Средняя цена дизельных машин в Челябинской области снизилась до 2,2 млн рублей

В 2025 году средняя стоимость машин на дизельном топливе в Челябинской области составила почти 2,2 млн руб. Это почти на 1% меньше, чем в 2024 году, сообщает «Авито Авто».

Среди популярных моделей сильнее всего подешевели Volkswagen Passat (820 тыс. руб.; -45,3%), Mitsubishi L200 (1,2 млн руб.; -12,7%), Audi Q7 (3,3 млн руб.; -10,8%), Mercedes-Benz E-класс (2,1 млн руб.; -10,6%) и Volkswagen Touareg (1,7 млн руб.; -10,3%).

При этом в среднем спрос на подобные автомобили остался практически неизменным по сравнению с 2024 годом. Чаще всего местные жители интересовались марками Mitsubishi (+13,5%), Toyota (+12,6%) и Nissan (+14,7%). Моделями с самой серьезной динамикой роста спроса стали Kia Carnival (+81,3%), Mercedes-Benz GLS-класса (+79,5%), Hyundai Tucson (+66,3%), Toyota Land Cruiser (+38,8%) и Toyota Hilux (+30,8%).

Что касается предложения, за год оно увеличилось на 9,8%. В топ-5 вошли марки BMW (18,9% всех предложений), Toyota (10,8%), Volkswagen (10,4%), Mercedes-Benz (9,1%) и Kia (7,1%). Среди моделей лидировали Volkswagen Touareg (4,9%), Toyota Land Cruiser (4,9%), BMW X5 (4%), Toyota Land Cruiser Prado (3,9%) и BMW 5 серии (3,7%).

Виталина Ярховска