Экономика Хакасии в 2025 году прибавила по ряду ключевых показателей

Основные показатели состояния экономики Республики Хакасия в 2025 году выросли. Об этом сообщило министерство экономического развития региона.

По данным ведомства, индекс промышленного производства составил 102,7%. При этом добыча угля, являющаяся одной из основ республиканской экономики, продемонстрировала рост на 5,6%. Электроэнергетика добавила 7,2%.

В минэкономразвития республики также отметили увеличение сельскохозяйственного производства на 3,7% и объема строительства на 10,8%.

Валерий Лавский