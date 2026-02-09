В России заочно арестовали рэпера-иноагента Oxxxymiron

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом)

Фото: oxxxymironofficial / youtube.com (признан иноагентом) Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом)

Фото: oxxxymironofficial / youtube.com (признан иноагентом)

Срок меры пресечения — два месяца с момента экстрадиции в Россию либо с момента его задержания на территории страны. Местонахождение исполнителя не установлено — по словам госпожи Лебедевой, он умышленно скрывается от органов следствия. Защита просила отказать в удовлетворении ходатайства об аресте, мотивировав это тем, что Мирон Федоров (признан в РФ иноагентом) не присутствует на судебном заседании и, возможно, не знает о возбужденном уголовном деле.

Уголовное дело возбудили 26 февраля 2024 года. В апреле того же года было вынесено постановление о привлечении рэпера в качестве обвиняемого, в мае его объявили в федеральный розыск.