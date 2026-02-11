Медицина завтрашнего дня

Представьте мир, где инфаркт можно предсказать за пять лет до его развития, а утраченный хрящ — вырастить заново в биореакторе. Это не научная фантастика, а долгосрочная стратегия Сеченовского университета.

В ее основе лежат два стратегических технологических проекта: «Клиника-без-границ» и «Клетка-как-лекарство». Их цель — не просто лечить, а кардинально изменить наши представления о здоровье, перейдя от борьбы с заболеваниями к их предупреждению и восстановлению утраченных функций на биологическом уровне.

Эти направления образуют основу программы развития университета, в рамках которой фокус смещается с фундаментальных исследований на создание готовых, внедряемых медицинских технологий.

Проект «Клиника-без-границ» нацелен на создание предиктивной медицины будущего, где врач, опираясь на данные искусственного интеллекта и многоуровневого мониторинга здоровья, сможет предвидеть и предотвращать болезни. Проект «Клетка-как-лекарство» открывает эру продвинутых медицинских технологий, позволяющих бороться с заболеваниями и восстанавливать повреждения на клеточном уровне. Таким образом, Сеченовский университет не просто исследует будущее, а строит его инфраструктуру, задавая новый стандарт — здравоохранение, ориентированное на здоровое долголетие и высокое качество жизни.

Почему изменения неизбежны

Чтобы оценить масштаб замысла, необходимо понять, каким вызовам сегодня противостоит традиционная «реактивная» модель медицины. Эффективная в XX веке в борьбе с эпидемиями, она сегодня проигрывает главному испытанию — волне хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Сердечно-сосудистые патологии, онкология, диабет и болезни легких — причина более 70% смертей в мире и колоссальное финансовое бремя, достигающее 4–6% глобального ВВП.

Травматологи Сеченовского Университета первыми в России применили хондросферы для устранения дефектов хрящевой ткани

Хондросферы представляют собой аутологичный клеточный продукт, созданный из собственных хондроцитов пациента.

К этому добавляется демографический сдвиг: население стремительно стареет. К 2050 году каждый четвертый житель Европы и каждый пятый в России будет старше 65 лет. Возраст приносит полиморбидность — одновременное течение нескольких хронических болезней у одного человека. Лечить их изолированно уже невозможно: лекарства конфликтуют, а нагрузка на организм становится непосильной. Сегодня нужен не набор диагнозов, а целостный портрет здоровья и индивидуальная стратегия его сохранения.

Суть подхода Сеченовского университета — разработать технологии, которые обеспечат переход от дорогостоящей «пожарной» медицины, борющейся с осложнениями, к предиктивной и восстановительной системе, управляющей здоровьем на протяжении всей жизни. Два стратегических технологических проекта являются ключевыми инструментами этого перехода.

СТП «Клиника-без-границ»: интеллектуальная платформа для предиктивной медицины

Это направление — амбициозная попытка перевести медицину из режима реагирования в режим предвидения. Его цель — создание в России комплексной экосистемы для раннего выявления рисков, основанной на больших данных и искусственном интеллекте.

По словам Валерии Кузоватовой, заместителя директора Института цифрового биодизайна и искусственного интеллекта в медицине Сеченовского университета, амбиция проекта «Клиника-без-границ» направлена на разработку и масштабирование технологий опережающей диагностики на основе цифровых двойников, которые строятся на анализе кросс-данных о геноме, микробиоме, метаболоме и функциональных системах организма.

Практическим шагом стала разработка «цифрового двойника» пациента, основанного на анализе метаболома, ЭКГ и функциональной активности. Технологической основой для этого служит собственная облачная платформа университета, созданная для безопасного анализа деперсонализированных медицинских данных. Эта платформа, обрабатывающая миллионы записей из университетских клиник, позволяет исследователям в разы быстрее получать и анализировать массивы информации для научной работы. Для обогащения этих данных в 2025 году Сеченовский университет совместно с Ижевским радиозаводом вывел на рынок анализаторы микробиоты Gastro One.

Результаты впечатляют уже сегодня. Нейросети, обученные на миллионах снимков ЭКГ, способны выявлять риск развития сердечной недостаточности за три—пять лет до появления симптомов с точностью выше 93%. Массовое внедрение подобных решений может предотвращать до 30% тяжелых сердечных заболеваний, экономя системе здравоохранения до 12 млрд руб. ежегодно только на лечении острых состояний.

Цифровая трансформация — это и создание конкретных медицинских сервисов. Яркий пример — мультимодальная ИИ-модель диагностики респираторных заболеваний, разработанная для федерального референс-центра по пульмонологии. Она анализирует симптомы, историю болезни и результаты анализов, демонстрируя точность 94% для ХОБЛ, 86% для астмы и почти 99% для пневмонии, что превышает средние врачебные показатели при работе с первичными данными.

Для воплощения этой стратегии в жизнь университет создает не только алгоритмы, но и современную материально-техническую базу. Фундаментом экосистемы служит единая платформа Sechenov.AI. Ее дополняют конкретные аппаратные решения: прибор для подбора ингаляционной терапии, первый российский анализатор водорода Gastro One для диагностики СИБР, носимое устройство «Ритм-1» для длительного мониторинга ЭКГ, а также интеллектуальные сервисы — голосовой ассистент с ИИ и система «Мультиагент ЗОЖ».

Университет выступает ядром формирующейся экосистемы, являясь инициатором создания федерального медико-технического кластера, который объединяет более 200 организаций для локализации производства умных диагностических комплексов. Через акселератор SechenovTech университетом отбираются и доращиваются перспективные стартапы, а образовательные программы готовят новое поколение врачей-стратегов, способных работать с системами поддержки принятия решений и цифровыми двойниками пациентов.

Таким образом, «Клиника-без-границ» формирует полный инновационный цикл от фундаментальных исследований до серийной продукции и массовых сервисов. Это создает необходимую технологическую инфраструктуру для исторического перехода от реагирующей медицины к медицине предиктивной, управляющей здоровьем человека на протяжении всей жизни.

«Клетка-как-лекарство»: биоинженерный арсенал для регенерации

Если первое направление учит медицину предвидеть угрозы, то проект «Клетка-как-лекарство» создает для нее принципиально новый инструментарий для лечения. Его суть — устранение причины болезни на биологическом уровне с использованием иммунных и регенеративных возможностей самого организма, а также инструментов редактирования генов, таких как система CRISPR-Cas9.

Это направление развивается в контексте становления в России целой отрасли клеточных технологий, которая нацелена на восстановление функций пораженных органов и тканей. Вместо замены органа имплантатом здесь ставят цель вырастить новую, живую ткань из собственных клеток пациента, а вместо применения токсичной химиотерапии — запрограммировать клетки его иммунитета для точечной атаки на опухоль. По словам ректора Петра Глыбочко, стратегическая задача — сделать эти технологии массовыми и доступными, начав с оториноларингологии, урологии, ортопедии и онкологии.

Технологическим ядром и научным фундаментом этих работ является Научно-технологический парк биомедицины (НТПБ). Этот уникальный комплекс из восьми институтов и десятков лабораторий на протяжении десяти лет формировал научный задел в области клеточных технологий.

Практические результаты подтверждают верность выбранной стратегии. С конца 2025 года в клиническом центре университета проводятся уникальные операции, в том числе в области травматологии и оториноларингологии, с использованием биомедицинских клеточных продуктов. Ведутся доклинические исследования передовых методов терапии, таких как применение TCR-T-препаратов для таргетного лечения онкологических заболеваний. Для точного подбора терапии рака молочной железы уже зарегистрирована первая в России тест-система «Таргет РМЖ». Другим прорывом стала разработка инновационного генотерапевтического препарата на основе наночастиц для лечения хронического гепатита B.

Ключевым элементом для будущего индустрии является создание собственных аппаратных решений. Как рассказал научный руководитель НТПБ Петр Тимашев, разрабатываются функциональные прототипы 3D-биопринтера для клинического применения, причем для Сеченовского университета такой биопринтер, совместимый с новыми «биочернилами», создается в сотрудничестве с НИТУ МИСиС. Параллельно ученые университета разрабатывают прототип уникального автоматизированного многоячеечного биореактора для созревания сложных тканевых эквивалентов, аналогов которому в России нет.

Синергия двух стратегий: единый контур медицины будущего

Первый проректор Андрей Свистунов подчеркивает, что стратегические технологические проекты Сеченовского университета «Клиника-без-границ» и «Клетка-как-лекарство» представляют собой не два отдельных вектора, а взаимосвязанные элементы единой системы. Вместе они формируют полный и непрерывный цикл управления здоровьем, охватывающий всю жизнь человека.

Работа начинается с фазы прогноза. В рамках «Клиники-без-границ» создается «цифровой двойник» пациента — динамическая модель, выявляющая индивидуальные риски, например предрасположенность к дегенерации хряща или сердечно-сосудистым заболеваниям, за несколько лет до возможного «проявления» болезни. На основе этого прогноза запускается фаза персонализированной профилактики. Формируется индивидуальный план мониторинга и превентивных мер, будь то изменение образа жизни, целевая терапия или регулярный скрининг, управляемый системами искусственного интеллекта.

Если же болезнь все же развивается, то в действие вступает фаза точечного восстановления. Проект «Клетка-как-лекарство» предлагает инструменты биологического восстановления органа или ткани. «Цифровой двойник» предоставляет критически важные данные, на основе которых можно создать персонализированный клеточный продукт — будь то выращенная в биореакторе ткань или модифицированные иммунные клетки для терапии онкологического заболевания.

Таким образом, формируется замкнутый технологический контур: от сбора и анализа данных к точному прогнозу — и в конечном итоге к созданию индивидуального «живого лекарства». Эта синергия превращает медицину из «реактивной» службы в проактивную систему управления здоровьем на протяжении всей жизни.

