Ни дня без науки

8 февраля страна отметила День российской науки. По случаю праздника «Ъ-Наука» вспоминает некоторые недавние яркие достижения отечественных ученых из самых разных областей: от физики элементарных частиц до археологии, от медицины до палеогенетики.

Коллайдер NICA в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дан старт работе коллайдера NICA

Торжественный старт первого сеанса работы ускорительного комплекса состоялся 25 марта 2025 года в лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне. Присутствовали представители 20 стран-участниц, ассоциированных членов и партнеров Объединенного института.

К сентябрю 2025 года завершалась тонкая настройка системы коллайдера, а в январе 2026-го пучок тяжелых ионов ксенона впервые совершил устойчивую циркуляцию по его нижнему кольцу.

Основная задача коллайдера NICA — исследование сильного взаимодействия, коллективных эффектов в ядерной материи и процессов на энергии, недоступных другим ускорителям, в том числе знаменитому Большому адронному коллайдеру. В частности, NICA позволит изучить свойства плотной барионной материи, существовавшей в первые мгновения после Большого взрыва, что необходимо для понимания эволюции Вселенной.

Уникальная особенность NICA заключается в способности удержания плазмы плотностью как у нейтронных звезд — около 20 млрд тонн на 1 куб. см. Таких показателей невозможно достичь ни в одном другом ускорителе.

Установлено, что предками древних скифов были не азиаты, а европейцы

К такому выводу по итогам расшифровки геномов 131 древнего скифа из Причерноморья, Предкавказья и среднего течения Дона пришли палеогенетики из Института археологии РАН, Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, Научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус».

«Установлено, что скифы Северного Причерноморья, Предкавказья и среднего Дона имели преимущественно европейское происхождение с доминированием генетических компонент европейских групп бронзового века, в то время как генетические связи с популяциями азиатских кочевников оказались минимальными. Обнаружена высокая генетическая неоднородность скифских групп, что указывает на сложную динамику их расселения и взаимодействий»,— сообщила пресс-служба университета «Сириус» 24 июля 2025 года.

На сегодня это самое масштабное генетическое исследование Великой Скифии. Ученые впервые получили полные геномные последовательности скифов, живших в разных исторических периодах, а также расшифровать геномы соседей скифов — представителей кобанской, меотской и пьяноборской культур.

Разработана новая архитектура лазеров

В декабре 2025 года ученые из Института прикладной физики имени А. В. Гапонова-Грехова РАН (ИПФ РАН) представили принципиально новую архитектуру многоканального лазера. Вместо того чтобы объединять в один луч потоки из нескольких независимых модулей, они направили несколько лучей в один общий кристалл-усилитель.

«Благодаря новой схеме лазер может работать в режиме мощных коротких импульсов, которые следуют друг за другом с высокой частотой. Это сочетание силы и скорости в одном источнике излучения раньше было труднодостижимо»,— сообщил старший научный сотрудник отдела импульсных лазеров с высокой средней мощностью ИПФ РАН Иван Кузнецов.

Это стало более технически простым и дешевым способом масштабирования мощности лазера. Во-первых, сама собой решается проблема синхронизации: лучи проходят через одну среду, так что их фазы остаются согласованными. После этого их тонко состыковывает друг с другом специальный контроллер. В результате отпадает необходимость в отдельных усилительных трактах для каждого канала: вся система становится проще и компактнее. «Обычные стержневые лазеры имеют физический предел мощности для одного луча. Новая схема позволила обойти этот предел, просто добавляя количество каналов, которые усиливаются в одном активном элементе»,— констатирует Иван Кузнецов.

Инновация позволяет в разы повысить мощность системы, сохраняя ее простоту и компактность, что послужит основой разработок в области медицинской техники, электронном приборостроении, высокоточной обработке материалов.

Испытан первый отечественный квантовый компьютер на 50 кубитов

1 июля 2025 года ученые Физического института имени Лебедева РАН успешно завершили тестовые испытания первого в России 50-кубитного квантового компьютера. Он создан по технологии холодных ионов: 25 ионов иттербия, удерживаемых лазерами и охлажденных почти до абсолютного нуля, управляют при помощи лазерных импульсов. Исполняемые на вычислителе квантовые алгоритмы представляют собой последовательность таких воздействий.

Испытания окончательно доказали эффективность уникального отечественного подхода к архитектуре квантовых вычислителей — применения куквартов — квантовомеханических систем, в которых ион может единовременно находиться не в двух (как в обычных кубитах), а в четырех состояниях, что позволяет сохранять и обрабатывать вдвое больше информации.

Байкальский телескоп поймал нейтрино сверхвысоких энергий из Млечного Пути

Анализ результатов работы глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD за 2018–2023 годы показал: установка зафиксировала нейтрино с энергиями свыше 200 ТэВ, направления прихода которых указывают на их происхождение в Млечном Пути. Открытию посвящена статья, опубликованная в The Astrophysical Journal в марте 2025 года астрофизиками из Института ядерных исследований РАН и Объединенного института ядерных исследований.

Полученный результат позволяет сделать вывод: поток высокоэнергетических нейтрино от плоскости нашей галактики значительно выше, чем предсказывает теория галактических космических лучей. Это требует пересмотра моделей происхождения и распространения космических частиц высокой энергии в нашей галактике: ранее считалось, что все высокоэнергетические нейтрино приходят из дальнего космоса, а многие из этих частиц образовались еще в момент Большого взрыва.

Зарегистрированы первые отечественные вакцины против рака

20 ноября 2025 года Минздрав РФ выдал разрешения на использование в клинической практике двух первых вакцин против рака, разработанных российскими учеными. Одна из них — на платформе мРНК, предназначена для лечения меланомы. Ее создатели — НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России, НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии имени Блохина. Вторая — пептидная, против колоректального рака, разработана в ФНКЦ физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, обе лекарственные вакцины предназначены не для профилактики, а лечения развившегося заболевания путем воздействия на иммунную систему. Глава Минздрава подчеркнул, что «это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить его эффективность и безопасность». Он отметил, что о массовом применении на начальном этапе речи не идет, при этом сама технология противоопухолевых вакцин — «не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем».

Найдена древнейшая печать князя Ярослава Мудрого

19 августа 2025 года на территории Ярославова дворища в Великом Новгороде археологи Института археологии РАН обнаружили свинцовую печать (буллу) князя Ярослава Мудрого. Датируемый 1010–1019 годами, этот артефакт стал первой находкой, подтверждающей существование княжьего двора в Великом Новгороде в XI веке, о чем известно из летописных источников.

«Находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения, с 1010 по 1019 год. Обнаружение печати имеет чрезвычайно важное научное значение: она дает дополнительную информацию о первом столетии существования Новгорода, очень скупо отраженного в письменных источниках»,— отметил заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Ранее выдвигалось предположение, что летописный «княж двор» в Новгороде в XI веке не существовал, поскольку, несмотря на обширные археологические изыскания, обнаружить культурные слои той эпохи в Ярославовом дворище не удавалось. Впрочем, это может объясняться позднейшими срезками грунта и нивелировочными работами.

«Редкая печать найдена в результате спасательных раскопок в ходе благоустройства территории Ярославова дворища. Подобные исследования являются убедительным подтверждением эффективности действующей системы спасательных раскопок в Новгороде и других древних городах»,— отметил Петр Гайдуков.

Предложен новый метод расчета массы нуклонов

В сентябре 2025 года физики из Санкт-Петербургского государственного университета представили новый метод расчета массы протонов и нейтронов — элементарных частиц, из которых состоят ядра атомов. Предложенные подход — это новый взгляд на фундаментальную загадку современной физики — природу массы наблюдаемого вещества во Вселенной, которая почти целиком сосредоточена именно в нуклонах.

Открытие стоит на стыке двух направлений: физики твердого тела и физики элементарных частиц. Заключается оно в успешном переносе принципов: параметры из физики кварковых взаимодействий вводятся в хорошо проработанные уравнения из теории полярона. В результате с высокой точностью воспроизводится масса нейтрона, которая почти равна массе протона.

Авторы нового метода пояснили, что электроны, движущиеся в ионных кристаллах, интенсивно взаимодействуют с ионами, находящимися в узлах кристаллической решетки и в результате их эффективная масса (которая поддается прямому измерению) многократно увеличивается. Утяжеленный таким образом электрон, окутанный «облаком» взаимодействий, называют поляроном.

«Мы предположили, что сходный механизм может действовать и для кварков внутри протонов и нейтронов, что могло бы объяснить массу последних и помочь разгадать загадку массы почти всего наблюдаемого вещества»,— отметил профессор кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц СПбГУ Сергей Афонин.

