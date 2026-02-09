Радий Хабиров назвал нападение на индийских студентов «очаговым случаем»

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании регионального правительства прокомментировал нападение на индийских студентов в общежитии медуниверситета, заявив, что «массового заболевания неонацизмом» в республике нет. По его мнению, поножовщина, которую устроил 15-летний школьник, ранив студентов и полицейских, является «очаговым случаем», который власти пропустили.

Глава региона подчеркнул, что в сегодняшнем «нестерильном» мире неокрепших детей подталкивают к негативным событиям через гаджеты.

«Мы живем в мире и согласии с другими национальностями»,— констатировал господин Хабиров.

Майя Иванова