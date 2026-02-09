За четыре года в Нижегородской области ввели 126 электрозаправок для транспорта

В 2022-2025 годах на территории Нижегородской области установили с помощью господдержки 126 быстрых электрозарядных станций мощностью 150 кВт. Эти станции позволяют зарядить электромобиль менее чем за час, сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большинство зарядных станций действуют в Нижнем Новгороде. Также они появились еще в 20 округах: Арзамасе, Выксе, Дзержинске, Заволжье, Павлове, Сарове, Городце, на Бору, в Семенове, Лыскове, Лукоянове, Красных Баках, Дивееве, Сергаче, Починках, Богородске, Кстове, Уренском и Володарском округах. Адресный перечень опубликован на сайте ведомства.

Как писал «Ъ-Приволжье», на май 2025 года в Нижегородской области насчитывалось более 1,6 тыс. электромобилей.

Галина Шамберина