В Еманжелинском округе во время пожара погибли два человека

В поселке Зауральский Еманжелинского округа при пожаре погибли две местные жительницы. Еще одного человека с травмами госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло ранним утром на улице Алое поле в частном доме на двух хозяев. Пожар на площади 3 кв. м, охвативший мебель, оперативно ликвидировали. На месте работали 18 человек и четыре единицы техники от МЧС России и областной противопожарной службы. Две обитательницы дома в результате ЧП погибли, еще одного человека госпитализировали в больницу Еманжелинска.

Виталина Ярховска