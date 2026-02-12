Автомобили разгоняют ценник

Повышение утилизационного сбора и НДС стало основным драйвером роста цен на автомобили в начале этого года. Впрочем, эксперты на рынке считают, что сейчас удачное время для покупки: дисконты у дилеров сохраняются, программы субсидирования процентной ставки еще действуют, а по законам авторынка последних лет актуален принцип «завтра будет дороже».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цены на новые легковые автомобили, вероятно, в среднем вырастут в первом квартале 2026 года в пределах 2–10%, считают опрошенные «Ъ-Review» участники отрасли. А машины с пробегом, добавляют собеседники «Ъ-Review», подорожают примерно на 5%.

На динамику по новым автомобилям будут влиять несколько факторов, напоминают дилеры: основной — утилизационный сбор. Речь, во-первых, об индексации на 10–20% (согласно утвержденной правительством еще в 2024 году шкале) с 1 января 2026 года, во-вторых — об изменениях правил расчета утильсбора на машины мощностью свыше 160 л. с., вступивших в силу в декабре 2025 года. Также на ценах неизбежно отразится увеличение НДС на 2 процентных пункта, до 22%. Это изменение, поясняет гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, затрагивает весь рынок, а ситуация с утильсбором — в большей степени импорт.

Кроме того, на цены давит традиционно дорожающая логистика, зашитая в базовую стоимость любых новых автомобилей, напоминает руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев. «Чуть меньше это будет заметно у моделей с местной пропиской, зато премиальный класс из-за сложных схем может показать рекордный рост цен»,— уточняет он. Негативно на ценники будет влиять и рост курса доллара: от валюты по-прежнему зависит многое в производстве, тем более в импортных поставках.

Снижение курса рубля, поясняет господин Корнев, может «дополнить» инфляцию и поднять цены еще примерно на 5–10% — точно по сценарию последних нескольких лет.

Колебания цен на первичном рынке, как правило, отражаются на ценниках на «молодые» — в особенности до трех лет — машины с пробегом, напоминает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Влияние на парк старых (условный лидер вторичного рынка — «Жигули») будет нулевым, уточняет эксперт.

По словам партнера SBS Consulting Дмитрия Бабанского, на формировании цен на машины с пробегом будет сказываться ожидаемый дефицит качественных машин массового сегмента. «Из-за новых правил утилизационного сбора сократился ввоз автомобилей старше трех лет с двигателем мощнее 160 л. с. Это приведет к дефициту популярных корейских, японских и европейских марок на вторичном рынке»,— поясняет он. Кроме того, продолжает эксперт, на рост цен будет влиять увеличение спроса (по мере роста цен на новые автомобили часть покупателей может переключиться на вторичный рынок) и устаревание автопарка: доля автомобилей старше десяти лет продолжает расти, что сокращает количество ликвидных предложений.

Рынок падает

В первом квартале 2026 года возможно подорожание новых машин в среднем на 6–10%, считает директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Рост ценников, продолжает топ-менеджер, вероятно, приведет к охлаждению спроса на авторынке.

По последним данным «Автостата», в январе уже заметна негативная динамика по продажам — падение рынка на 9,5% год к году, до 80,5 тыс. автомобилей.

Чуть более сдержанное увеличение цен на новые автомобили в первом квартале прогнозирует СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов — на 5–8%. Господин Бабанский оценивает рост ценников в диапазоне 7–10%.

Подорожание новых машин составит порядка 2–3%, прогнозирует господин Кадаков. Похожие ожидания у директора направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрея Ковалева. Неизбежное подорожание из-за изменений в налоговой и таможенной составляющей цен на автомобили прогнозирует и коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин. «Ситуация будет варьироваться от бренда к бренду в зависимости от положения на рынке, заполненности складов и уровня потребительской активности»,— отмечает он.

Критически важным для рынка, добавляет господин Шкурыгин, будет вопрос доступности кредитов, поскольку это напрямую влияет на потребительскую активность.

Что касается подержанного сегмента, то, по прогнозу господина Бабанского, рост цен в первом квартале в среднем вероятен минимум на 5%. «Для некоторых популярных моделей, особенно европейских, рост может достичь 15%»,— уточняет эксперт. Андрей Ковалев отмечает, что автомобили с пробегом сейчас продаются в среднем по 750 тыс. руб., что на 2% дороже, чем в декабре. «Такая динамика вполне ожидаема после изменений таможенных тарифов, случившихся в декабре 2025 года»,— напоминает топ-менеджер.

Резкого пересмотра цен на машины не предвидится, единогласны опрошенные эксперты. В частности, для сохранения спроса на новые машины стоимость нового утильсбора в цену автомобиля единоразово перекладывать вряд ли станут. По словам собеседника «Ъ-Review», для нивелирования роста цен некоторые бренды сейчас используют тактические программы поддержки, например субсидированные кредиты и скидки при оформлении пакетных предложений.

Скидок не будет

Пока на рынке, согласно опросу «Ъ-Review» среди дилеров, сохраняется достаточно большое количество акционных предложений. Они могут отличаться от бренда к бренду и от модели к модели, уточняет директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, но практически на весь ряд автомобилей есть дисконт. Андрей Терлюкевич отмечает, что специальные предложения стали более адресными и ограниченными по размеру.

Впрочем, массовых скидок и широких программ поддержки от импортеров в начале года ожидать не стоит, считает Илья Петров. «Новые стимулирующие программы традиционно согласуются с головными офисами в течение нескольких недель, а у китайских брендов в первом квартале процесс дополнительно замедлится из-за длительных выходных по случаю китайского Нового года»,— поясняет топ-менеджер. Активный запуск программ поддержки ожидается не ранее второй половины марта, резюмирует господин Петров. Скидки и акции есть, вторит господин Чистов, но их надо ловить — они зависят от того, кому из дилеров и производителей надо выполнить план любой ценой.

При этом скидки есть не только у дилеров, но и у поставщиков и лизинговых компаний, напоминает Александр Корнев. «Сейчас достаточно много программ от брендов: субсидии по ставке или прямые скидки на транспорт. На рынке также доступен широкий перечень программ с господдержкой на покупку транспорта в кредит или лизинг от Минпромторга»,— отмечает он.

Ценники переписаны

Средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам 2025 года, согласно «Автостату», остановилась на отметке 3,29 млн руб. (рост на 5,4% относительно предыдущего года).

Первая волна роста цен, напоминают эксперты, прошла еще 1 января 2026 года. Тогда ценники подняли практически все марки, официально присутствующие на российском автомобильном рынке,— в среднем на 1,5–3%, отмечали собеседники «Ъ-Review». Точечно подорожали модели как российских брендов — Lada, Solaris, Tenet, Xcite, «Москвич», Evolute, так и китайских — в частности, Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune и LiXiang.

По словам господина Петрова, рост цен на импортные модели в течение первого квартала будет более выраженным, тогда как увеличение доли локального производства позволит частично сдерживать стоимость за счет снижения логистических и валютных издержек. Больше всего это коснется машин, которые раньше имело смысл ввозить по параллельному импорту с оформлением на частное лицо, то есть с возможностью уплаты льготного утильсбора. «Типичный пример — Geely Monjaro. Он мощнее 160 л. с. и при частном ввозе подорожал более чем на четверть. Соответственно, дилерам Geely проще стало продавать машины, ввезенные с “коммерческим утилем”. И есть повод пересмотреть цены»,— поясняет Юрий Чистов.

На снижение стоимости автомобилей в текущих условиях рассчитывать не стоит даже на фоне ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, уверен господин Корнев.

«Дальнейшее снижение ставки продолжит оживлять спрос. Часть хранивших деньги на депозитах или отложивших покупки выйдут из режима ожидания и решатся на сделки. Однако, скорее всего, рынок придет в себя, когда ключевая ставка опустится ниже 15%, в идеале — до 12–13%»,— полагает он.

Новая волна роста цена — в пределах 1–2% — ожидается в марте, считают эксперты. «Впрочем, частично рост цен будет сдерживать низкий спрос, не соответствующий покупательной способности»,— отмечает Александр Корнев.

Покупка с выгодой

Большинство опрошенных «Ъ-Review» аналитиков и дилеров считают, что первый квартал 2026 года в целом удачное время для приобретения автомобиля. Хотя многие объясняют это тем, что «потом, скорее всего, будет дороже». Господин Чистов считает, что сейчас подходящий момент для покупки, поскольку цены отталкиваются от «доллара по 80 руб.», а все возможные негативные факторы, которые могут иметь место в 2026 году, еще не реализовались. Кроме того, продолжает топ-менеджер, в продаже есть автомобили 2025 года (а то и 2024-го), что может стать дополнительным поводом для торга.

Один из источников «Ъ-Review» напоминает, что февраль — традиционно низкий по спросу месяц, а значит, возможны «точечные и очень выгодные» предложения от дилеров. Все в руках потенциальных покупателей, которые не будут пренебрегать активным поиском дисконтов на нужную модель.

Наиболее весомым аргументом для покупки автомобиля, по мнению господина Корнева, сейчас является фиксация финансовых условий. «У дилеров есть новые автомобили 2024 года выпуска, а иногда и старше — их можно, если постараться, приобрести с хорошими скидками»,— объясняет он.

Для приобретения автомобиля с максимальной выгодой в текущих условиях, отмечает Даниил Шкурыгин, стоит рассмотреть несколько стратегий. Во-первых, это изучение программ субсидирования от самих автопроизводителей, которые могут предлагать специальные условия льготного кредитования. Во-вторых, внимательный мониторинг скидок и акций у дилеров, которые заинтересованы в реализации автомобилей, долго хранящихся на складе.

Наталия Мирошниченко