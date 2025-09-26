Индекс промышленного производства в Свердловской области снизился на 1,2%

В Свердловской области за январь-август 2025 года индекс промышленного производства составил 98,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обрабатывающая промышленность региона осталась на уровне прошлого года — индекс 100%. Добыча полезных ископаемых в январе-августе сократилась на 4,3% год к году, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром —на 3,3%. Водоснабжение и утилизация отходов продемонстрировали наибольшее снижение — на 22,8%.

Производство бумаги и бумажных изделий выросло в 4 раза, производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 36,6%. Значительный рост отмечается в ремонте и монтаже машин и оборудования — на 34,9%, в производстве лекарственных средств — на 25,6% и в производстве химических веществ — на 17,5%.

Наибольшее сокращение произошло в производстве кожи — на 29,1%, автотранспортных средств — на 24,6%, машин и оборудования — на 24,5%. Снижение индекса наблюдается в полиграфии — на 15,5% и текстильной промышленности — на 12,5%. Металлургический сектор региона показал значительное снижение — индекс составил 89,3%.

Полина Бабинцева