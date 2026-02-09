Эксперту «Омского референтного центра Россельхознадзора» дали 4 года за взятки

Омский областной суд ужесточил приговор бывшему эксперту инспекции ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» Виктору Мизюну. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) подсудимому назначили четыре года колонии строгого режима, штраф 4,2 млн руб. с запретом заниматься экспертной деятельностью в сфере фитосанитарного контроля на пять лет, сообщает пресс-служба судов региона. По ч. 1 ст. 290 УК РФ его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее Советский райсуд Омска назначил Виктору Мюзину наказание в виде штрафа 4,2 млн руб. с запретом на работу в сфере фитосанитарного контроля на 10 лет.

Согласно версии следствия, фигурант дела с 2016-го по 2023 год получил взятку в 4,29 млн руб. от представителей двух компаний. Взамен, считают правоохранители, чиновник выдал положительные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии зерна для вывоза на территорию Казахстана.

Свою вину Виктор Мизюн не признал. По решению омского облсуда сохранен арест на имущество осужденного, включающее автомобиль Hyundai Santa Fe, прицеп и квартиру в Омске.

Александра Стрелкова